Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan IDEF 2025'e Ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı (IDEF 2025) ziyaret etti.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan IDEF 2025'e Ziyaret
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş fuar alanında Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Roketsan, ASELSAN, TUSAŞ ve Baykar'ın stantlarını gezdi.

Yürütülen projeler ve yerli-milli savunma sanayisi ürünlerine ilişkin yetkililerden bilgi alan Göktaş, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek "Tayfun" ve "Çelik Kubbe" önünde fotoğraf çektirdi.

Göktaş, ziyaretin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı standında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bazı illerinde meydana gelen orman yangınları nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Devletin yangınlara karşı bütün imkanlarıyla sahada olduğunu belirten Göktaş, bakanlık olarak bütün vatandaşlara psikososyal destek başta olmak üzere, farklı alanlarda destek sunduklarını söyledi.

Kaynak: AA

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