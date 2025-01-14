Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, KKTC’ye Gidiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, KKTC’ye Gidiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Göktaş ziyareti sırasında resmi temaslarda bulunacak ve çeşitli etkinliklere katılım sağlayacak. Program kapsamında, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel ile bir araya gelecek olan Göktaş, ayrıca KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile görüşmeler yapacak.

Ziyaret kapsamında Bakan Göktaş, engelli bireylere yönelik hizmet veren Demirhan Engelsiz Yaşamevi'ni de ziyaret ederek burada sunulan hizmetlerle ilgili bilgi alacak. Engelli bireyler ve çocuklara yönelik gerçekleştirilebilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunacak ve deneyim paylaşımı yapacak.

Ayrıca, devlet korumasındaki çocukların ev ortamında yaşamalarını desteklemeyi amaçlayan Tangül Ünal Çağıner Sevgi Evi’nin açılış törenine de katılacak.

Kaynak: ANKA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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