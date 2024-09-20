Aile Sağlığı Merkezinde Dehşet! Doktorun Üzerine Çıkıp Kafasını Defalarca...

Eskişehir’de Fevziçakmak Aile Sağlığı Merkezi’nde A.D. isimli kadın aile hekimi, başka bir aile hekimine kayıtlı Y.C. adlı kadının çocuğunu muayene etti. Aile hekimi, yaptığı kontroller neticesinde çocuğun bir sağlık sorunu olmadığını belirledi. Anne Y.C. oğluna rapor verilmesi talebinde bulunurken, aile hekiminin olumsuz yanıt vermesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

ÜZERİNE ÇIKIP DARBETTİ

Hakaretler savuran kadın, aile hekimine saldırıda bulundu. Y.C.'nin şiddet uyguladığı sırada aile hekimi A.D, kafasını evrak dolabına çarpıp yere düştü. Ardından saldırgan kadın, aile hekimi A.D’nin üzerine çıkarak kafasını defalarca yere vurdu. Odadan gelen sesleri duyup gelen hemşireler ve bu sırada muayene için bekleyen hastalar ise içeri girerek yaralı aile hekimini saldırgan annenin elinden güçlükle kurtardı.

SEDYEYLE TAŞINIRKEN TEHDİT SAVURDU

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı aile hekimi Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 'Beyaz kod' verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen polisler tarafından saldırgan Y.C. gözaltına alındı.

Saldırgan Y.C’nin kafasından aldığı darbelerle yaralanan aile hekimi A.D’ye sedye ile taşındığı esnada da, “Rapor vermedin dayağı yedin. Senin parmaklarını da kıracağım” dediği bilgisi edinildi.

Tomografisi çekilen yaralı aile hekimi A.D’nin müşahede altında tutulduğu ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA