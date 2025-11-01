Aile Kavgası Silahlı Çatışmaya Dönüştü! 2'si Ağır 7 Yaralı

Hatay Erzin'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Olayda 7 kişi yaralandı. Yaralılarda 2'sinin durumu ağır.

Hatay’ın Erzin ilçesinde akşam saatlerinde husumetli iki aile arasında sokakta çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine tabancalarla ateş açtığı olayda 7 kişi yaralandı. 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Silah sesleri üzerine mahalleye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Erzin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 4 kişiyi gözaltına alırken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Hatay
