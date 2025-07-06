Aile Bakanlığı’ndan Sosyal Taraflarla İş Birliği! 2024 Raporu Yayımlandı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2024 yılı boyunca sosyal taraflarla iş birliği içinde yürüttüğü çalışmaları içeren kapsamlı bir rapor yayımladı. “2024 Yılı Sosyal Taraflarla İş Birliği Raporu”na göre, yıl içinde gerçekleştirilen toplam 2.465 etkinlikle toplumun çeşitli kesimlerine yönelik hizmetlerde ortaklıklar gerçekleştirildi.

Bakanlığın Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, merkez teşkilatı 164, il müdürlükleri ise 2.301 etkinlikte sosyal taraflarla iş birliği gerçekleştirdi. Bu etkinliklerde sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, özel sektör ve uluslararası kuruluşlardan toplam 5.012 temsilci yer aldı.

KATILIMCI POLİTİKA ANLAYIŞI ÖNE ÇIKTI

Raporda, Bakanlığın yalnızca hizmet sunumunda değil, aynı zamanda politika geliştirme süreçlerinde de sosyal tarafları etkin bir paydaş haline getirmeyi hedeflediği vurgulandı. 2022’de başlatılan Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı’nın (2022–2023) bu alandaki iş birliklerinin temelini oluşturduğu belirtildi.

Yeni döneme yönelik hazırlanan 2025–2027 Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve II. Eylem Planı ile bu iş birliğinin daha da güçlendirilmesi, kalıcı ve yapısal ortaklıkların kurulması hedefleniyor.

AFETLERDE KOORDİNASYON HEDEFİ

Bakanlığın afet dönemlerinde sivil toplum kuruluşlarını etkin biçimde koordine ettiği ve afetzedelere yönelik sosyal hizmetlerin hızlı şekilde ulaştırılmasında önemli rol oynadığına dikkat çekilen raporda, afet yönetiminde geliştirilen iş birliği modellerinin kalıcı hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Raporda, sosyal taraflarla birlikte çalışmanın, hizmet kalitesini artırmak ve toplumun her kesimine eşit erişim sağlamak adına temel bir ilke haline geldiği belirtildi. Bakanlık, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetlerin daha kapsayıcı hale gelmesi için sosyal taraflarla iş birliğini öncelikli hedef olarak belirlediğini aktardı.

‘AİLE YILI İŞ BİRLİĞİ İÇİN FIRSAT OLDU’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da rapora ilişkin değerlendirmesinde, 2025'in “Aile Yılı” olarak ilan edilmesiyle birlikte, yılın ilk yarısında aile temalı çok sayıda etkinliğin sosyal taraflarla birlikte hayata geçirildiğini vurguladı. Bakan Göktaş, “Güçlü aile, güçlü toplum vizyonumuz doğrultusunda, sosyal taraflarla iş birliğimizi zirveye taşıdığımız bir dönemden geçiyoruz. Bu kapsamda, 2025 Aile Yılı vesilesiyle ilk 6 ayda aile konusunda toplumun çok farklı kesimlerinden paydaşlarla pek çok anlamlı etkinliğe imza attık. Aile Yılı sosyal taraflarla işbirliğini geliştirmek ve güçlendirmek için de bize önemli bir fırsat sunmuş oldu.” dedi.