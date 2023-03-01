Aile Bakanlığı: Enkazdan çıkan 81 çocuğun kimliği belirlenemedi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Enkaz altından çıkarılan refakatçisi olmayan 1911 çocuk kayıt altına alındı, 273'ünün tedavisi sürüyor, 81'inin kimliğinin henüz bilinmiyor" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Maraş merkezli depremlerde enkaz altından kurtarılan refakatsiz 1911 çocuktan 1543'ünün ailesine teslim edildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 95 çocuğun tedavisinin ardından kuruluş bakımına alındığını, 273 çocuğun ise hastanelerde devam eden tedavi sürecinin yakından takip edildiği bilgisi verildi.
Açıklamada, çocuklardan 1830'unun kimliğinin tespit edildiği, 81'inin kimliğinin henüz bilinmediği ifade edildi.