Aile Bakanının istismar şüphelisi iş insanını bakanlıkta ağırlamasıyla ilgili haberlere erişim engeli

Cumhuriyet gazetesi yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu tarafından yazılan ve 7 Nisan’da raflardaki yerini alan “SS” isimli kitapta, iş insanı Sadullah Alagöz’ün 17 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ve bu konu hakkında soruşturma sürerken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile yardımcısı tarafından ağırlandığı belirtilmişti. Pehlivan ve Terkoğlu, bu durumu daha sonra gazetedeki köşelerine de taşımış ve bakan yardımcısı İsmail Ergüneş’in Alagöz’ü istismarın yaşandığı pastanede ziyaret ettiğine dair fotoğraflar paylaşmıştı.

Free Web Turkey'den Ali Safa Korkut'un haberine göre, konuyla ilgili 11 içeriğin bakan yardımcısı Ergüneş’in talebi sonrası 16 ve 19 Nisan tarihli iki ayrı kararla erişime engellenmesinin ardından bir adım da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı attı. İlgili haberler için erişim engeli talebinde bulunan bakanlığın bu isteği kabul edildi ve olayla ilgili 97’si haber, ikisi tweet, ikisi video, biri de 1000Kitap isimli kitap değerlendirme platformunda Ergüneş hakkında yapılan eleştiri içerikli paylaşım olmak üzere 102 içerik, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 20 Nisan tarihli kararıyla erişime engellendi.

Alagöz’ü bakanla görüştüren hakimin AKP seçim bürosunda çalıştığı haberleri de engellendi

Karar kapsamında, istismar şüphelisi Sadullah Alagöz’ü Aile Bakanı Derya Yanık ile görüştüren hakim Ömer Azküçük’ün Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) seçim strateji bürosunda çalışmaya başladığı, Alagöz’ün istismar mağduru çocuğun ailesini korkutmak amacıyla Soylu ve çeşitli bürokratlarla çekilmiş fotoğraflarını gösterdiği ve İ.S. isimli bir kadının da iş görüşmesi için gittiği iş yerinde Alagöz tarafından taciz edildiği iddialarıyla ilgili haberler de yer aldı.

Sadullah Alagöz tarafından paylaşılan Alagöz’ün bakanlıkta ağırlandığını gösteren tweet de erişime engellenen içerikler arasında yer aldı.

Erişim engeli getirilen haberlerden bazıları şunlar: