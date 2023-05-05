Aile Bakanı ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı: Tecavüz şüphelisi Sadullah Alagöz davasında yeni gelişme

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, ‘SS’ kitabında 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan; sonrasında ise 24 yaşındaki bir kadını taciz ettiği ortaya çıkan iş insanı Sadullah Alagöz ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

SAVCI GÖREVDEN ALINDI

AKP’den daha önce milletvekili ve belediye başkan adayı olmak için başvuran ve AKP'li pek çok siyasetçiyle fotoğrafları ortaya çıkan tecavüz şüphelisi Sadullah Alagöz'ün dosyasına bakan cumhuriyet savcısı görevden alındı.

17 yaşındaki çocuğun vekilliğini üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Twitter'dan savcının görevden alındığını duyurdu.

Savcının son olarak Alagöz'den DNA örneği alınmasını sağladığını ifade eden dernek, şu paylaşımda bulundu:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile fotoğrafı olan, cinsel saldırı şüphelisi Sadullah Alagöz’ün dosyasına bakan cumhuriyet savcısı GÖREVDEN ALINDI.

Savcı, dosyayı özenle ve hızla yürütüyor, delil topluyordu. Son olarak Alagöz’den DNA örneği alınmasını sağlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde, gazeteci dostlarımız Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın ortaya çıkardığı tecavüz iddiasının ardından, iş adamı Sadullah Alagöz’ün şüpheli olduğu dosyada, mağdur edildiğinde henüz 17 yaşında olan kız çocuğumuzun vekilliğini üstlenmiştik.

Olayın duyulmasının hemen ardından, Alagöz hakkında bir başka taciz iddiası daha ortaya çıkmıştı.

Bu acele neden, çok iyi anladık ama peşinizdeyiz. Ayrıcalıklı şımarık prensinizi yurtdışına kaçırmanıza seyirci kalmayacağız."