Ahşap Camide Yangın Paniği: İmamın Odası Alevlere Teslim Oldu

Düzce'nin Gümüşova ilçesi Yongalık köyündeki yatsı namazı için camiye giden vatandaşlar, caminin imam odasında alevlerin yükseldiğini fark etti. Cami cemaati alevleri söndürmeye çalışırken, durum Gümüşova, Cumayeri ve Düzce Belediyeleri itfaiyelerine haber verildi.

Kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan ekipler camideki yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yıldıztepe Köyü Muhtarı Bahattin Boz, yangına ilişkin şöyle konuştu:

"Gümüşova Belediyesi itfaiye ekiplerine haber ulaştı. Cumayeri Belediyesi ekipleri ile bölgeye kısa süre içerisinde ulaştık. Geldiğimizde cami alev almıştı. Yangın büyümüştü. Elimizden geldiği kadar müdahale edip yangını söndürdük. Düzce ekibi geldi onlarda soğutma çalışmaları yaptı. Vatandaşlar da sağduyuluydu. Onlarda yangını söndürmede yardımcı oldu. Allah daha beterinden korusun. Biz yangın bölgesine geldiğimizde içerde kimse yoktu. İçeriyi kontrol ettik ses almaya çalıştık. Kimse olmadığını fark edip müdahaleye başladık. Faciadan dönüldü diyebiliriz. O insanlar namaz için içeride olmuş olsalardı duvarlar köpük. Köpük kimyasal olduğu için daha çabuk alev alıyor. İnsanlar zarar görebilirdi. Allah korumuş hepsini.”

Kaynak: İHA