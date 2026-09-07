Ahmet ve Hülya Gökçek'in İfadesi 5 Saat Sürdü: Karar Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarına ilişkin geçen hafta eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesi hakkında resen başlattığı soruşturma devam ediyor.

Cuma günü ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek’in, oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de aynı soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı. Ahmet Gökçek ile Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne geldi.

ADLİ KONTROL KARARI

tv100'ün haberine göre ifade işlemleri 5 saate yakın süren Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek yurt dışına çıkış yasağıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.