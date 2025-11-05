Ahmet Türk'ün Göreve İadesi Bekleniyordu! Mardin'de Kayyımın Görev Süresi Uzatıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mardin'in seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, görevden alınmasının ardından yargılandığı davada beraat etmişti. Yeniden göreve dönmesi beklenirken, İçişleri Bakanlığı’ndan dikkat çeken bir karar geldi. Mardin Valisi ve kayyım Tuncay Akkoyun’un görev süresi iki ay daha uzatıldı.

GÖREVE DÖNÜŞ BEKLENTİSİ SÜRERKEN YENİ GELİŞME

Ahmet Türk’ün görevden uzaklaştırılmasına neden olan davadan beraat etmesi, yeniden belediye başkanlığı koltuğuna oturacağı yönünde beklentileri artırmıştı. Ancak İçişleri Bakanlığı, mevcut kayyım yönetiminin görev süresini iki ay uzatarak süreci ertelemiş oldu.

'ÖYLE BİR BEKLENTİMİZ YOK'

Daha önce beraat kararının ardından basın mensuplarının “Göreve dönmeniz söz konusu mu?” sorusuna yanıt veren Ahmet Türk, "Yok, öyle bir beklentimiz yok. Şu anda öyle bir durum yok o tarafta." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi