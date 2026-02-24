Ahmet Türk'ten Bahçeli'nin 'Ahmet'ler Makama' Çağrısına Açıklama

DEM Parti Grup Toplantısı'na katılan Ahmet Türk, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı 'Ahmet’ler makama' çağrısına dair “Halkımız artık somut adımlar atılmasını bekliyor” dedi.

Ahmet Türk'ten Bahçeli'nin 'Ahmet'ler Makama' Çağrısına Açıklama
Ahmet Türk, bugün (24 Şubat Salı) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen DEM Parti Grup Toplantısı'na katıldı. Türk, grup toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin bir grup toplantısında yaptığı “Ahmet’ler makamlarına oturmalı” çağrısına Ahmet Türk'ten açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde alınan Ahmet Türk, “Halkımız artık somut adımlar atılmasını bekliyor” dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

3 Şubat'ta partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet'ler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" ifadelerini kaydetmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

