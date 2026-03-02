Ahmet Özer'e 'Kent Uzlaşısı Davası'nda Verilen Hapis Cezası İstinafta

Ekim 2024'te görevden alınan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e 'Kent Uzlaşısı Davası'nda verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası kararı istinafa taşındı

Ahmet Özer'e 'Kent Uzlaşısı Davası'nda Verilen Hapis Cezası İstinafta
30 Ekim 2024'te düzenlenen operasyondan sonra görevden alınan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “silahlı terör örgütü üyesi olma” iddiasıyla yargılandığı 'Kent Uzlaşısı Davası'nda 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

KARAR İSTİNAFTA

Özer’in avukatları Hüseyin Ersöz ve Seraf Özer ise kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

Ahmet Özer ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla tutuklu bulunduğu "Aziz İhsan Aktaş soruşturması" kapsamında Temmuz 2025'te tahliye edilmişti.

Kaynak: ANKA

Ahmet Özer kent uzlaşısı
