Ahmet Mümtaz Taylan WhatsApp'ını Kaptırdı, Arkadaşı 80 Bin Lirasından Oldu

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın WhatsApp hesabını dolandırıcılar ele geçirdi. Taylan'ın arkadaşlarıyla iletişime geçen dolandırıcılar, yayınevi kurucusu Cüneyt Dalgakıran'dan 80 bin TL aldı.

Sabah’ın haberine göre, Taylan’ın WhatsApp hesabını ele geçirip oyuncu adına mesajlar atan dolandırıcılar, Cüneyt Dalgakıran’dan acil ödeme bahanesiyle iki ayrı seferde 80 bin TL aldı. İbrahim D. isimli şüpheli kişinin hesabına para gönderen Cüneyt Dalgakıran, durumdan şüphelenmesiyle oyuncuyla iletişime geçerek dolandırıldığını anladı.

Savcılığa giden Cüneyt Dalgakıran şikayetçi olurken, şüpheli kişi gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açıldı.

Şüpheli İbrahim D. hakkında ‘Bilişim Sistemleri Banka ve Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.