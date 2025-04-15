Ahmet Mattia Minguzzi'nin Mezarına Saldıran Şüpheli Tutuklandı

Kadıköy'de arkadaşlarıyla gittiği pazar yerinde bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı 10 Nisan’daki dava duruşması öncesinde tahrip edilmişti.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, mezarı tahrip eden kişi yada kişileri tespit etmek için bir çalışma başlatmış, tahrip eden şüphelinin 67 yaşındaki D.A. olduğu belirlenmişti. Dün gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli D. A. tutuklandı.

'DÜŞÜNCE SİNİRLENDİM, EŞYALARI KIRDIM'

Bahçelievler'de yaşadığını ve evsiz olduğunu, zaman zaman mezarlığa gidip Minguzzi'nin mezarının yakınındaki bir çeşmeden su içtiğini söyleyen şüpheli D. A. ifadesinde, şunları söylemişti: Çocuğun ölümünü gazetelerden öğrendim. Bulduğum gazeteleri okurum. Mezara gelip giden çok kişi oluyordu, merak edip baktım. Mezarlığın çevresindeki çitlere takılıp düşünce sinirlendim, elimle vurarak mezardaki eşyaları kırdım.

BAKAN YERLİKAYA DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şüphelinin yakalandığını şöyle duyurmuştu. İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.

NE OLMUŞTU?

15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi’nin cinayetine ilişkin dava 10 Nisan’da başlamış 4,5 saat süre duruşma 8 Mayıs’a ertelenmişti. Haklarında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanıklar B.B ve U.B.'nin tutukluluk haline devamına karar verilmişti. Dava öncesinde Minguzzi’nin mezarı tahrip edilmiş, polis mezarda inceleme başlatmıştı.

Minguzzi'nin ailesine sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesajlar atan şüpheli K.Y., ‘birden fazla kişi ile tehdit’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturmada tutuklu sayısı 6'ya yükselmişti.

Kaynak: İHA