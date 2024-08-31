Ahmet Ercan'dan Korkutan Uyarı: Marmara'da İki Deprem Olacak, Sarsıntılar Yıllarca Sürecek!

Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, olası İstanbul depremi için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ahmet Ercan, Marmara bölgesinde bir değil iki deprem beklediğini söyledi.

Ercan depremlerden birinin İstanbul Küçükçekmece diğerinin ise Tekirdağ Marmara Ereğlisi merkezli olma ihtimali bulunduğunun altını çizdi.

TEKİRDAĞ'DA 7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM RİSKİ VAR MI?

Ercan, mynet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Marmara Ereğlisi önünde 7-7.2 büyüklüğünde deprem bekliyorum. Bu Tekirdağ depremi demektir. Bu da ili ve ilçelerini doğal olarak etkileyecek. İstanbul maalesef bu kadar yapı ve kişi yoğunluğunu taşıyamıyor. İstanbul’daki kentsel dönüşüm değil, yapısal dönüşüm. Banka kredileri 10-15 aileyi kurtarmak için yapılıyor. Bunun sonucunda sadece müteahhit kazanıyor.

'KINALIADA'DAN KÜÇÜKÇEKMECEYE'E KADAR...'

1999’dan beri söylemimi değiştirmedim. Beklenen depremi biliriz ama zamanı konusunda kesin değilizdir. İki deprem bekliyorum. Biri Küçükçekmece’nin 25 kilometre güneyinde ve 7 kilometre derinliğinde 6.4 – 6.7 arasında. Olası deprem doğu batı yönünde kıracaktır. Kabaca Kınalıada-Sivriada’dan Küçükçekmece’ye kadar kıracaktır.

Korkutucu olan bu kişi sayısı ve yapısı. Deprem beklerken nasıl İstanbul’a teşvik edilir insanlar anlamıyorum. İstanbul boşaltılsın demiyorum. Yerleşim güdülenmesin diyorum. Bu durum bizi beklemediğimiz olaylara doğru götürebilir. Japonya’da 7.1 büyüklüğünde deprem oldu. İşte görüyoruz ölen ya da yaralanan yok. Türkiye’de olsa felakete neden olur.

Diğer kol ise Tekirdağ kolu. O da Marmara Ereğlisi önünde olacaktır. Bunun derinliği 7 ila 10 kilometre arasında olmasını bekliyorum. Tekirdağ’a yakın olacak. Bunun kıracağı yer de Büyükçekmece’den Saros Körfezi’ne kadarki alan.

'SARSINTILAR 3 YIL SÜRECEK'

Yukarıda saydıklarımdan ilk deprem 20 ila 35 saniye arasında olacaktır. İkinci depremin de 30 saniye ile 40 saniye arasında olmasını bekliyorum. İstanbul’da bu zaman kadar yıkıcı 16 deprem oldu. Hiçbiri 1 tane ile kalmadı. Yani bir deprem olduğu zaman 3-4 deprem daha oluyor. Sarsıntılar 2-3 yıl daha sürüyor. Depremlerin bir yasası vardır.

Bir kere olmuşsa geçmişte, gelecekte de aynı şekilde davranacaktır. Son yıkıcı 16 depremi izlediğimde hepsinde aynı davranışı görüyorum. İstanbul ve Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa-Mudanya, Çanakkale- Lapseki, Tekirdağ-Şarköy sarsılacaktır 2-3 yıl daha. Deprem oldu bitti diye bir şey söz konusu değil. İstanbul’da kişi ve yapı yoğunluğun fazla olmasından dolayı deprem çok büyük olmasa bile etkisi 17 Ağustos’tan fazla olabilir.”