Ahmet Ercan 'Kurtulma Şansları Yok' Diyerek Deprem İçin Konum Verdi

"KÜÇÜK KIRIKLAR ORTAYA ÇIKTI"

Ercan, "6 Şubat 2023 depremi, Mersin’deki tüm yapıları ciddi şekilde yıprattı. Özellikle Tece ve Mezitli bölgelerinde büyük çatlamalar ve ayrılmalar meydana geldi. Yapılar, 12 rauntluk bir boks maçının 4 veya 5 rauntunu tamamlamış durumda. Küçük kırıklar ortaya çıkmaya başladı. Yeni bir depremde bu yapılar, 5’inci rauntun yorgunluğundaki bir boksör gibi olacak. Zemin de yoruldu ve eski özelliklerini kaybetti" dedi.