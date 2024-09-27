Ahmet Ercan 'Kurtulma Şansları Yok' Diyerek Deprem İçin Konum Verdi
Ünlü Deprem Uzmanı Ahmet Ercan'dan, uykuları kaçıracak açıklama geldi. Ercan, o iki ilin yerleşim yerlerinin yanlış olduğunu söyleyerek büyük deprem beklediğini açıkladı. O ilin en zayıf noktalarını konum vererek söyleyen Ercan, küçük kırıkların ortaya çıktığına dikkat çekti.
Kaynak: DHA
'Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilir Şehirler Konferansı' adlı konferansta Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, iki ilin yerleşim yerlerinin çok yanlış olduğunun altını çizdi. Büyük bir deprem beklediğini söyleyen Ercan, konum verip herkesi uyardı. Korkutan açıklamada deprem yıkımlarının yüzde 65’inin yerden kaynaklanan problemlerle ilgili olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ercan, şunları söyledi:
İKİ İLİN YERLEŞİM YERLERİ ÇOK YANLIŞ
"Mersin’in yerleşim yeri oldukça kötü. Adana da aynı durumda. Kötü bir arazide iyi bir yapı inşa etmek zor. Mersin’i Çukurova’ya yerleştirmek, tarım, beslenme ve insanlığın geleceği açısından büyük bir hatadır. Şehirleşme açısından yanlış bir yol izlenmiş, ancak bu artık gerçekleşmiş.
100 yıl önce nüfusu sadece 2 bin olan Mersin’in günümüzde 2 milyona ulaştığı ve hala arttığı görülüyor. Gördüğüm en güzel ama en çarpık yapılaşmış şehirlerden biri. Bir Türk olarak Mersin’le gurur duyuyorum, aynı zamanda utanıyorum.”
"BÜYÜK BİR DEPREM OLACAK"
Prof. Dr. Ercan, yıkımların çoğunlukla sarsıntılardan kaynaklandığını ifade etti:
"Mersin’den geçmeyen bir kırık yok ama sarsıntılar etkileyebilir. Solipompeipolis’i gezdim. Temellerinde herhangi bir kırık izi bulamadım, ama yine de yıkılmış. O bölgenin adı Viranşehir.
Peki, Viranşehir'i yıkan neydi? Ölüdeniz veya Doğu Anadolu'daki bir depremin sarsıntısı. Eğer geçmişte belli büyüklükte bir deprem olmuşsa, gelecekte de o bölgede benzer bir deprem olacaktır. Bu durumda, gelecekte Soli'yi yıkacak büyüklükte bir deprem Mersin’i etkileyecek.”
"KÜÇÜK KIRIKLAR ORTAYA ÇIKTI"
Ercan, "6 Şubat 2023 depremi, Mersin’deki tüm yapıları ciddi şekilde yıprattı. Özellikle Tece ve Mezitli bölgelerinde büyük çatlamalar ve ayrılmalar meydana geldi. Yapılar, 12 rauntluk bir boks maçının 4 veya 5 rauntunu tamamlamış durumda. Küçük kırıklar ortaya çıkmaya başladı. Yeni bir depremde bu yapılar, 5’inci rauntun yorgunluğundaki bir boksör gibi olacak. Zemin de yoruldu ve eski özelliklerini kaybetti" dedi.
"O İLİ İŞARET EDİP KONUM VERDİ
En zayıf noktalar ise deniz kıyıları olduğunu söyleyen Ercan, "Buralar geniş bir yeşil alan olmalıydı; ardından tek katlı evler ve daha sonra 2-3 katlı yapılar gelmeliydi. Toroslar üzerinde ise 10-15 katlı binalar inşa edilmeliydi. Mersin’in sıvılaşma haritası incelendiğinde, çoğu yerin kırmızı olduğunu görüyoruz. Binaların temeli sulak arazilerde olmamalı. Su yalıtımının birçok yapıda yeterince etkili yapılmadığını öğrendim." şeklinde konuştu.