Ahmet Ercan Haritayı Çizdi: İşte Türkiye ve Dünyada Deprem Riskinin En Düşük Olduğu Bölgeler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Jeofizik Yüksek Mühendisi Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden deprem riski düşük bölgelerle ilgili değerlendirmede bulundu. Ercan, hem Avrupa’da hem de Türkiye’de sismik tehlikenin görece az olduğu yerleri sıraladı.

İSKANDİNAV ÜLKELERİ ÖNE ÇIKIYOR

Avrupa genelinde kuzey ve orta kesimlerin daha düşük deprem riski taşıdığını belirten Ercan, İskandinav ülkeleri olarak Finlandiya, İsveç, Norveç ve Danimarka’yı işaret etti.

Batı ve Orta Avrupa’da ise İrlanda, Hollanda, Belçika, Almanya ve Polonya’nın öne çıktığını kaydetti.

Avrupa’da deprem olmayan bir ülkede yaşamak istersen, gideceğin ülkeler şunlardır;



•. Finlandiya

•🇸🇪 İsveç

•🇳🇴 Norveç

•🇩🇰 Danimarka

•İrlanda

•🇳🇱 Hollanda

•🇧🇪 Belçika

•🇱🇹 Litvanya

•🇱🇻 Letonya

•🇪🇪 Estonya

. Almanya

. Beyaz Rusya

. Polonya… — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) February 14, 2026

Baltık ve Doğu Avrupa hattında Litvanya, Letonya, Estonya, Belarus ve Ukrayna da düşük sismik aktiviteye sahip ülkeler arasında gösterildi.

TÜRKİYE'DE HANGİ BÖLGELER GÜVENLİ?

Türkiye’ye ilişkin değerlendirmesinde ise Karadeniz kıyı şeridinin deprem tehlikesi bakımından daha güvenli olduğunu ifade eden Ercan, ayrıca Mardin, Batman, Siirt ve Alanya’yı da görece düşük riskli bölgeler arasında sıraladı.

Kaynak: Haber Merkezi