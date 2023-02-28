Ahmet Ercan gözaltına alındı

Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Elazığ’da gözaltına alındı.

Ahmet Ercan gözaltına alındı

Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bir tweet’i nedeniyle gözaltına alındı.

Malatya başsavcılığı, Ercan hakkında, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremleriye ilgili “İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş” yolundaki paylaşımı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Ercan, bu ve benzer iki paylaşımını tepkilerin ardından silmişti.

‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Elazığ’da gözaltına alınan Ercan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kısır yaparken atlamamanız gereken püf nokta!.. Kısırınızın tam kıvam alması için.. Kısır yaparken atlamamanız gereken püf nokta!.. Kısırınızın tam kıvam alması için..
Patateslerin bozulmasına, küflenmesine yol açıyor.. Yapmayın Patateslerin bozulmasına, küflenmesine yol açıyor.. Yapmayın
Kobani davası ertelendi Kobani davası ertelendi
Ahmet Şık: Depremde askerin sahaya inmesine Soylu itiraz etti Ahmet Şık: Depremde askerin sahaya inmesine Soylu itiraz etti
ÇOK OKUNANLAR
Deprem sonrası ilk anketi köşesinden açıkladı: Deprem oy tercihlerini değiştirdi mi? Deprem sonrası ilk anketi köşesinden açıkladı: Deprem oy tercihlerini değiştirdi mi?
EYT'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren gelişme: Tablo ortaya çıktı EYT'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren gelişme: Tablo ortaya çıktı
Kahramanmaraş depremini 3 gün önce bilmişti, net tarih verip uyardı: '7 ve 8'in üzerinde olabilir' Kahramanmaraş depremini 3 gün önce bilmişti, net tarih verip uyardı: '7 ve 8'in üzerinde olabilir'
Yapı Kredi mart ayı emekli promosyonlarını güncelledi Yapı Kredi mart ayı emekli promosyonlarını güncelledi
Taha Duymaz'ın Instagram hesabından paylaşım: Herkes yaşattığını yaşayacak Taha Duymaz'ın Instagram hesabından paylaşım