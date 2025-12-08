Gözaltı Kararı Kaldırıldı, Ahmet Çakar Serbest Bırakıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda “bahis” operasyonunda gözaltına alınan isimlerle ilgili süreç hızla ilerliyor. Haklarında gözaltı kararı bulunan 46 kişiden 38’i gözaltına alınmış, 5 şüphelinin ise yurtdışında olduğu tespit edilmişti. Futbol dünyasından birçok tanınmış ismin de aralarında bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Soruşturmada futbol yorumcusu Ahmet Çakar, futbolcular Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan, kulüp başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük, Antalyaspor yöneticisi Emrah Çelik, Serikspor futbolcusu Erhan Çelenk ve Alanyaspor futbolcusu Yusuf Özdemir gibi birçok isim yer alıyor.

37 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 37 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Şüpheliler, savcılık katında yoğun güvenlik önlemleri altında bekletilirken, ifade verme sürecinin akşam saatlerine kadar sürebileceği belirtiliyor.

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar’ın ise rahatsızlığı nedeniyle adliyeye getirilemediği açıklandı.

19 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Soruşturmanın kapsamı nedeniyle savcılıkta yoğun bir mesai yürütülüyor. Gözaltına alınan 39 şüphelinin ifadelerinin 19 savcı tarafından alındığı öğrenildi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerin, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmesi bekleniyor.

AHMET ÇAKAR’IN GÖZALTI KARARI KALDIRILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan spor yorumcusu Ahmet Çakar, işlemleri sürerken kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Çakar’ın tedavisi sürüyor. Sağlık durumu dikkate alınarak hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı.

Yetkililer, Çakar’ın tedavisinin tamamlanmasının ardından, sağlık durumunun elvermesi halinde mevcutlu olarak adliyeye getirileceğini bildirdi.