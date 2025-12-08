Gözaltı Kararı Kaldırıldı, Ahmet Çakar Serbest Bırakıldı

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı. Çakar, serbest bırakıldı. .

Son Güncelleme:
Gözaltı Kararı Kaldırıldı, Ahmet Çakar Serbest Bırakıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda “bahis” operasyonunda gözaltına alınan isimlerle ilgili süreç hızla ilerliyor. Haklarında gözaltı kararı bulunan 46 kişiden 38’i gözaltına alınmış, 5 şüphelinin ise yurtdışında olduğu tespit edilmişti. Futbol dünyasından birçok tanınmış ismin de aralarında bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Soruşturmada futbol yorumcusu Ahmet Çakar, futbolcular Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan, kulüp başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük, Antalyaspor yöneticisi Emrah Çelik, Serikspor futbolcusu Erhan Çelenk ve Alanyaspor futbolcusu Yusuf Özdemir gibi birçok isim yer alıyor.

37 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 37 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Şüpheliler, savcılık katında yoğun güvenlik önlemleri altında bekletilirken, ifade verme sürecinin akşam saatlerine kadar sürebileceği belirtiliyor.

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar’ın ise rahatsızlığı nedeniyle adliyeye getirilemediği açıklandı.

19 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Soruşturmanın kapsamı nedeniyle savcılıkta yoğun bir mesai yürütülüyor. Gözaltına alınan 39 şüphelinin ifadelerinin 19 savcı tarafından alındığı öğrenildi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerin, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmesi bekleniyor.

AHMET ÇAKAR’IN GÖZALTI KARARI KALDIRILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan spor yorumcusu Ahmet Çakar, işlemleri sürerken kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Çakar’ın tedavisi sürüyor. Sağlık durumu dikkate alınarak hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı.

Yetkililer, Çakar’ın tedavisinin tamamlanmasının ardından, sağlık durumunun elvermesi halinde mevcutlu olarak adliyeye getirileceğini bildirdi.

Gözaltındayken Hastaneye Kaldırılmıştı! Ahmet Çakar Anjiyoya AlındıGözaltındayken Hastaneye Kaldırılmıştı! Ahmet Çakar Anjiyoya AlındıGüncel
Gözaltına Alınan Ahmet Çakar Hastaneye KaldırıldıGözaltına Alınan Ahmet Çakar Hastaneye KaldırıldıGüncel

Etiketler
Ahmet Çakar
Son Güncelleme:
Meclis’te Buzlar Eriyor! Siyasilerden Karşılıklı Jestler: Özgür Özel ve DEM Partililer Bahçeli’yle Tokalaştı Meclis’te Buzlar Eriyor! Özgür Özel ve DEM Partililer Bahçeli’yle Tokalaştı
Yoğun Bakıma Alınmıştı: Gülşah Durbay'ın Sağlık Durumuna İlişkin Belediyeden Açıklama Yoğun Bakıma Alınmıştı... Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Açıklama
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Tuzla'daki Gece Buluşmasına Baskın! Polis Ceza Yağdırdı Tuzla'daki Gece Buluşmasına Baskın! Polis Ceza Yağdırdı
Dayısı Diri Diri Toprağa Gömmüştü... Küçük Amir'in İlk İsteği Yürek Burktu! Vahşetin Detayları Ortaya Çıktı Dayısı Diri Diri Toprağa Gömmüştü... Küçük Amir'in İlk İsteği Yürek Burktu!
Isparta’daki Kesik Baş Cinayetinde Acılı Baba Konuştu! Kan Donduran Vahşette Sır 17 Dakika Isparta’daki Kesik Baş Cinayetinde Acılı Baba Konuştu! Kan Donduran Vahşette Sır 17 Dakika
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda Çatışma! Bir Polis Şehit Oldu Uyuşturucu Operasyonunda Çatışma!
Spikerler Gözaltına Alınmıştı: Operasyonun Perde Arkası Ortaya Çıktı! Fenomen Fitili Ateşledi Spikerler Gözaltına Alınmıştı: Operasyonun Perde Arkası Ortaya Çıktı! Fenomen Fitili Ateşledi