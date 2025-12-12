Taburcu Olmuştu! Ahmet Çakar Yeniden Hastaneye Kaldırıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Başsavcılığı tarafından yürütülen “futbolda bahis” soruşturması çerçevesinde 5 Aralık sabahı gerçekleştirilen operasyonda 46 kişi için gözaltı kararı çıkmıştı. Bu kapsamda gözaltında tutulan Çakar, 7 Aralık’ta kalp krizi geçirme ihtimali nedeniyle hastaneye götürülmüş, ertesi gün Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyo olmuştu. 8 Aralık’ta ise Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırılmıştı.

Bugün Ahmet Çakar, yeniden kalp krizi şüphesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumuna ilişkin kesin değerlendirme için tetkiklerin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi