Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, taburcu edilmesinin ardından yeniden kalp krizi şüphesiyle hastaneye sevk edildi.

Taburcu Olmuştu! Ahmet Çakar Yeniden Hastaneye Kaldırıldı
İstanbul Başsavcılığı tarafından yürütülen “futbolda bahis” soruşturması çerçevesinde 5 Aralık sabahı gerçekleştirilen operasyonda 46 kişi için gözaltı kararı çıkmıştı. Bu kapsamda gözaltında tutulan Çakar, 7 Aralık’ta kalp krizi geçirme ihtimali nedeniyle hastaneye götürülmüş, ertesi gün Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyo olmuştu. 8 Aralık’ta ise Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırılmıştı.

Bugün Ahmet Çakar, yeniden kalp krizi şüphesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumuna ilişkin kesin değerlendirme için tetkiklerin devam ettiği bildirildi.

