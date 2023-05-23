Ahmet Atakan'ın annesi evinin enkazında oğlunun eşyalarını aradı

Türkiye'nin 11 ilini etkileyen deprem sonrası ağır hasarlı binaların yıkımına başladı. O binalardan biri de Gezi Parkı eylemlerinde Hatay'da hayatını kaybeden Ahmet Atakan'ın ailesinin yaşadığı ev oldu.

Atakan ailesinin evi depremde hasar aldıktan sonra yıkıldı. Gazeteci Kazım Kızıl, Ahmet Atakan'ın annesinin evinin enkazı üzerinde fotoğraflarını paylaştı. Kızıl, Emsal Atakan'ın evinin enkazında oğluna ait eşyaları aradığını söyledi.

Kızıl, "Gezi Parkı protestoları sırasında Hatay’da, polisin attığı gaz fişeği nedeniyle hayatını kaybeden Ahmet Atakan’ın annesi Emsal Atakan ağır hasarlı olduğu için yıkılan evlerinin enkazında oğluna ait eşyaları arıyor…" dedi.