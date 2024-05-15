Ahmet Akın sözünü tuttu: Balıkesir'de suya indirim geliyor!
Yerel seçimlerden önce suya indirim yapma sözü veren CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ilk sözünü tuttu.
31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerden önce, yurttaşlara suya indirim yapma vaadinde bulunan CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sözünü tuttu.
Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü’nün (BASKİ) açılışında, ilk Genel Kurulu’nda suya yüzde 15 indirim uygulanması yönünde teklifini meclis üyelerine sundu.
Teklifin komisyon toplantısında değerlendirilmesinin ardından 28 Mayıs Salı günü Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı 2. görüşmesinde oylamaya sunulması bekleniyor.
Teklifin kabul edilmesinin ardından Balıkesirlilerin su faturaları haziran ayında yüzde 15 indirimli olacak.
Son Güncelleme: