Ahbap Soruşturmasında Yeni Gelişme: Avukat Ece Güner'in Kardeşine de Gözaltı

Ahbap soruşturması kapsamında avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner de gözaltına alındı. Güner'in yurt dışına kaçış hazırlığında olduğunun tespit edildiği iddia edildi.

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Ahbap Soruşturmasında Yeni Gelişme: Avukat Ece Güner'in Kardeşine de Gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasındaki iddiaya göre, Özgür Güner'in yaklaşık 2 saat içinde 400 bin euoryu CCF Paris Bank'a transfer ettiği, ardından da yurt dışına çıkmak üzere bilet aldığı belirlendi. Bu tespitlerin ardından MASAK tarafından Güner'in hesaplarına bloke konulurken, şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: İHA

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