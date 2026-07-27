Ahbap Soruşturmasında Yeni Detaylar: Haluk Levent'in Mesajları İfşa Oldu! Sevgiliye Kripto Tuzağı İddiası

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"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik soruşturma tutuklanan Haluk Levent hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

'EVLENECEĞİZ' DİYE KANDIRDI, 90 MİLYON LİRA DOLANDIRDI

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, ABD'de yaşayan Sevda Kurt, Haluk Levent tarafından "Borçları ödersem evleneceğiz" yalanıyla kandırıldı ve 90 milyon TL dolandırıldı. Kurt'un borç para karşılığında kontrolü Haluk Levent'in elinde bulunan HLK isimli coin aldığı, sonrasında ise bu coinlerin Levent tarafından bloke edildiği iddia edildi.

'ÖDEME YAPILACAK' YALANIYLA 1 YIL OYALADILAR

Haluk Levent'in evlilik vaadiyle kandırdığı öne sürülen Sevda Kurt'ın cep telefonu ön incelemesinde, Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile yaptığı whatsapp mesajlaşmaları da ortaya çıktı. Kaya'nın, "Sevda hanım merhabalar haftaya Cuma günü size 400-500 bin dolar arası ödeme yapacağız. Bu ödemeyi yaptıktan sonra da aynı gün kalan ödeme planı için net bilgi vereceğiz" mesajı attığı Sevda Kurt'un ise, "Asla inanmıyorum size. 1 yıldır Cuma günü ödeme geliyor" dediği görüldü.

Kaya'nın konuşmanın devamında "Sevda hanım haftaya Cuma günü söylediğimiz ödemeyi yapmazsak söylediğiniz işlemlere başlarız. Bu kez kesinlikle yapacağız. Aynı gün net ödeme planını da size bildireceğiz" dediği ilerleyen günlerde yapılan konuşmada ise paranın yatırılmaması üzerine Sevda Kurt'un, "Parayı ne zaman havale edeceksiniz. Bekliyoruz..." dediği ortaya çıktı.

"SEVDA ABLANIZDAN NEDEN PARA ALMIYORSUNUZ" DİYEREK ÇALIŞANLARI FIRÇALADI

Kurt ifadesinde, Levent'in dernek çalışanlarına "Sevda ablanız para veriyor neden almıyorsunuz?" diye çıkışarak kendisini dernek merkezine davet ettiğini ve bu ziyaretle aralarında bir güven ilişkisi tesis edildiğini söyledi. Tanışıklıktan yaklaşık bir hafta sonra Haluk Levent, İsviçre'de yatırımları olduğunu ancak finansal olarak sıkıştığını iddia ederek Kurt'tan borç para talep etti.

Sanatçının "Türkiye'nin en güvenilir insanı" olduğunu vurgulayan baskılarına dayanamadığını belirten Kurt, 2022 yılı içerisinde Emrah Gödeliner'in hesabına üç parça halinde borç para gönderdi. Aralarındaki protokollere rağmen 160 bin dolarlık alacağını tahsil edemediğini öne süren Kurt, sanatçıya ulaşmaya çalıştığı her seferinde "borcun ödeneceği" yönünde manipüle edildiğini ve paranın geri verilmediğini iddia etti.

Süreç, 2025 yılı Mart ayında Haluk Levent'in 80 milyon TL'lik yeni bir borç talebiyle daha da derinleşti; sanatçı bu parayı alması durumunda önceki borçlarını da 10 gün içinde kapatacağını vadetti. Önceki alacağını kurtarabilme ümidiyle asistan Yeliz Kaya'nın hesabına 70 milyon TL daha gönderen Kurt, karşılığında 92 milyon TL'lik bir senet almasına rağmen yine ödeme alamadığını iddia etti.

Kaynak: Sabah