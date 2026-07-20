Ahbap Soruşturmasında Oğuzhan Uğur'un da Aralarında Olduğu 10 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Ahbap Soruşturmasında Oğuzhan Uğur'un da Aralarında Olduğu 10 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

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Oğuzhan Uğur Ahbap
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