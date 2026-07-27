Ahbap Soruşturmasında Kırmızıgül ve Altun'un İfadeleri Ortaya Çıktı: 'Keşke Bunlar Yaşanmasaydı'

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Ahbap soruşturmasında ifadelerine başvurulan şarkıcı Mahsun Kırmızıgül ve avukat Feyza Altun'un beyanları ortaya çıktı. tv100'ün haberine göre 2 isim de 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneğinin faaliyetlerine olumlu yaklaştıklarını ancak soruşturma kapsamında ortaya çıkan iddialar nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

ALTUN: 'ESEF DUYUYORUM'

Feyza Altun, deprem sonrasında ortaya çıkan kaotik ortamda faydalı olabilmek amacıyla Ahbap Derneğinin çalışmalarını takdir ettiğini anlattı. Devlet kurumlarına duyulan güveni konu alan sosyal medya paylaşımını da bu düşüncelerle yaptığını belirten Altun, gelinen noktada paylaşımının yanlış olduğunu kabul etti. Altun ifadesinde şu sözleri kullandı: "Gelinen noktada bunun hata olduğunu görüyorum. Bu rezalette o ya da bu şekilde birlikte anılmaktan esef duyuyorum."

BAĞIŞ ÇAĞRISINI VE MALİ İLİŞKİYİ REDDETTİ

Feyza Altun, Ahbap Derneği için herhangi bir bağış çağrısı yapmadığını, kendisinin de bağışta bulunmadığını söyledi. Dernekle hiçbir parasal ilişkisinin olmadığını savunan Altun, yalnızca sosyal medyada gördüğü saha çalışmalarından olumlu etkilendiğini belirtti.

Altun, soruşturma kapsamındaki iddiaları öğrendikçe öfkelendiğini ve üzüldüğünü ifade ederek, yaşananları 'asla beklemediğini' söyledi.

KIRMIZIGÜL: 'ZOR DURUMDAN KURTULMASI İÇİN ÇABA GÖSTERDİK'

Mahsun Kırmızıgül ise Haluk Levent’i gençlik yıllarından ve müzik hayatlarının ilk dönemlerinden itibaren tanıdığını anlattı. Levent’in o dönemde birtakım sorunlar ve alışkanlıklar nedeniyle zor şartlara sürüklendiğini belirten Kırmızıgül, bir dönem cezaevine girdiğini söyledi.

Kırmızıgül’ün şu sözleri dikkati çekti: "Bir dönem ceza infaz kurumuna girdi. Kendisini kuruma bizzat biz götürüp teslim etmiştik. Bu zor durumlardan kurtulması için maddi manevi çok çaba gösterdik."

'KEŞKE BUNLAR YAŞANMASAYDI'

Kırmızıgül, 2023 yılında meydana gelen depremlerin ardından Ahbap Derneğinin önemli bir çıkış yaptığını söyledi. Yapılacak yardımların yanı sıra Haluk Levent’in daha düzgün bir iş çıkaracağı umuduyla sevindiğini belirten Kırmızıgül’ün bu ifadesi, Levent’in geçmişine ilişkin bazı çekinceler taşıdığı şeklinde değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında gündeme gelen iddiaları duydukça büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Kırmızıgül, şunları söyledi: "Keşke bunlar yaşanmasaydı. Vicdanlar yaralanmıştır."

'DESTEK VERMEDİM, ÇAĞRIDA BULUNMADIM'

Deprem döneminde kendi imkânlarıyla Adıyaman’a gittiğini belirten Kırmızıgül, bölgede maddi ve manevi ciddi bir çaba gösterdiğini, yardımların organizasyon ve koordinasyonunda görev aldığını anlattı. AFAD, kamu kurumları ve Ahbap Derneğiyle iletişim kurduğunu söyleyen Kırmızıgül, Haluk Levent’le de görüştüğünü belirtti. Kırmızıgül, derneğe şahsi olarak bağış yapmadığını ve vatandaşların bağışta bulunması için bir çağrı veya girişimde bulunmadığını savundu.

Kaynak: Haber Merkezi