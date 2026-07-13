Ahbap Soruşturmasında Çarpıcı İddia Ortaya Çıktı: Haluk Levent Hakkında Dikkat Çeken Şikayet

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Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken yeni bir iddia gündeme geldi. Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran’ın, Haluk Levent tarafından dolandırıldığı iddiasıyla Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduğu öne sürüldü. Şikayet dosyasında, 60 milyon dolar değerindeki 22 taşınmaza ilişkin iddiaların yer aldığı belirtildi.

Sabah'ın haberine göre, Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran’ın, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında dolandırıcılık iddiasıyla savcılığa başvurduğu ileri sürüldü. Şikayet dilekçesinde yer aldığı öne sürülen iddialara göre Haluk Levent’in, Hüseyin Başaran’ın ofisine giderek üniversitede eğitim gören kimsesiz kız öğrenciler için yurt yaptırmak istediğini söylediği iddia edildi. Bu amaç doğrultusunda Başaran Grubu’nun mülkiyetinde bulunan bazı gayrimenkullerin Ahbap Derneği adına satın alınmasının teklif edildiği ileri sürüldü.

KİMSESİZ KIZ ÖĞRENCİLER İÇİN YURT YAPILACAĞI İDDİA EDİLDİ

Hüseyin Başaran’ın, kızını 2018 yılında meydana gelen uçak kazasında kaybetmesinin ardından yaşadığı derin üzüntü nedeniyle kimsesiz kız çocuklarının eğitimine ve hayata hazırlanmasına destek olmak istediği belirtildi. Başaran’ın bu konudaki manevi hassasiyeti nedeniyle söz konusu teklife olumlu yaklaştığı öne sürüldü. İddiaya göre, toplam değeri yaklaşık 60 milyon dolar olan 22 taşınmazın, üniversitede eğitim gören kimsesiz kız öğrenciler için yurt yapılacağı gerekçesiyle Ahbap Derneği adına satın alınması konusunda anlaşmaya varıldı.

'TAŞINMAZLARIN ÜCRETİ ÖDENMEDİ' İDDİASI

Şikayet dosyasında, Haluk Levent’in 60 milyon dolar değerindeki 22 taşınmazı satın aldığı ancak söz konusu gayrimenkullerin bedelini ödemediği iddiasının yer aldığı öne sürüldü. Hüseyin Başaran’ın daha sonra yaptığı incelemelerde taşınmazların belirtilen amaç doğrultusunda kullanılmadığını tespit ettiği ileri sürüldü. Söz konusu iddiaların ardından Başaran’ın, dolandırıldığı gerekçesiyle Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Haluk Levent hakkında şikayetçi olduğu belirtildi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında yapılan dolandırıcılık şikayetini incelemeye aldığı öğrenildi. Şikayet dosyasının, Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında değerlendirilmesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği belirtildi.

Kaynak: Sabah