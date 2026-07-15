Ahbap Soruşturmasında 19 Şüpheli İçin Tutuklama Talebi: İşte O İsimler

Ahbap soruşturmasında 19 şüpheli tutuklama talebiyle, 5 şüpheli de adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Bir şüpheli için ev hapsi istendi.

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Ahbap Soruşturmasında 19 Şüpheli İçin Tutuklama Talebi: İşte O İsimler
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alınan 24 kişinin savcılık soruşturması bitti. Savcılık, aralarında Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in de olduğu 19 kişi için tutuklama, 5 kişi için adli kontrol, bir kişi için de ev hapsi istedi.

Tutuklama istenen isimler şöyle:

Haluk Levent

Zafer Yay

Emrah Gödeniler

Şehmus Baştuğ

Halil Bostancı

Mehmet Ulu

Abdülcevat Özkan

Kemal Öztünç

Erhan Dökmeci

Yusuf Can Ertit

İlker Çetin

Yeliz Kaya

Ece Güner

Sevda Kurt

Nurdan Eriş,

Gonca Akdemir

Ali Barış Kaya

Müge Sözen Küçük

Recep Sancak

Adli Kontrol talebiyle sevk edilenler:

Gülşen Öztürk

Merve Yılman

Tuğba Serbest

Buse Vurucu

Yasin Meydaneri

Esin Önder Çağlayan için de ev hapsi istendi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

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