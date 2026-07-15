Ahbap Soruşturmasında 19 Şüpheli İçin Tutuklama Talebi: İşte O İsimler
Ahbap soruşturmasında 19 şüpheli tutuklama talebiyle, 5 şüpheli de adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Bir şüpheli için ev hapsi istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alınan 24 kişinin savcılık soruşturması bitti. Savcılık, aralarında Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in de olduğu 19 kişi için tutuklama, 5 kişi için adli kontrol, bir kişi için de ev hapsi istedi.
Tutuklama istenen isimler şöyle:
Haluk Levent
Zafer Yay
Emrah Gödeniler
Şehmus Baştuğ
Halil Bostancı
Mehmet Ulu
Abdülcevat Özkan
Kemal Öztünç
Erhan Dökmeci
Yusuf Can Ertit
İlker Çetin
Yeliz Kaya
Ece Güner
Sevda Kurt
Nurdan Eriş,
Gonca Akdemir
Ali Barış Kaya
Müge Sözen Küçük
Recep Sancak
Adli Kontrol talebiyle sevk edilenler:
Gülşen Öztürk
Merve Yılman
Tuğba Serbest
Buse Vurucu
Yasin Meydaneri
Esin Önder Çağlayan için de ev hapsi istendi.
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Kaynak: Haber Merkezi