Ahbap Soruşturmasına Çarpıcı WhatsApp Mesajlaşmaları Girdi: 'Benim İsmim Karışırsa Her Şey Çıkmaza Girer'

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Ahbap derneğine ilişkin soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren iş insanı Fatih Eke’nin beyanları, dosyada incelenen kripto para projesi, çekler ve para transferlerine ilişkin yeni ayrıntıları ortaya çıkardı. tv100'ün haberine göre Eke, kendisine ait Nigella Chain isimli kripto ekosistemini Haluk Levent’e sattığını, Levent’in projeyi 'HLK' adıyla devam ettirdiğini, satış karşılığında verilen çeklerin tamamını tahsil edemediğini ve bu nedenle mağdur olduğunu savundu. Eke’nin ifadesine göre taraflar, proje için toplam 7 milyon dolar üzerinden anlaşmaya vardı.

'SUÇSUZ VE MAĞDURUM'

Eke, Haluk Levent’in kendisine yaklaşık 3 milyon dolar tutarında çek verdiğini, kalan 4 milyon doların yaklaşık 1 milyon dolarlık bölümünü ise nakit ve banka hesabı üzerinden gönderdiğini söyledi. Eke ayrıca Haluk Levent’in, Ahbap Derneği için Hatay’ın Samandağ ilçesinde “Nigella Sörf Merkezi” isimli bir okul yapılmasını istediğini, bu nedenle 1,5 milyon doların da satış bedelinden düşüldüğünü ifade etti.

Ancak okul projesinin atıl kaldığını belirten Eke, bu nedenle alacağını talep ettiğini söyledi. Levent’in bu süreçte yaklaşık 250 bin dolar ödeme yaptığını aktaran Eke, kendisine verilen çeklerin tamamının ödenmediğini savundu. Eke, ifadesinde suçsuz ve mağdur olduğunu belirterek ticari ilişkinin sonunda mağdur duruma düştüğünü ileri sürdü.

El konulan cep telefonunda yapılan ön incelemede Haluk Levent ile gerçekleştirildiği değerlendirilen WhatsApp yazışmaları, çek görselleri ve para transferlerine ilişkin kayıtların tespit edildiği belirtildi.

ÇEKLER VE WHATSAPP YAZIŞMALARI TESPİT EDİLDİ

İfade tutanağına göre Fatih Eke’nin telefonunda 'Haluk Levent 3' kullanıcı adıyla kayıtlı, işletme adı ise 'Zirve Yapım' olarak görünen WhatsApp hesabıyla çok sayıda yazışma bulundu. Soruşturma birimlerince örnekleme yöntemiyle alınan ekran görüntülerinde çeşitli çek görsellerinin yer aldığı, söz konusu çeklerde alacaklı olarak Fatih Eke’nin, borçlu olarak ise Haluk Levent’in göründüğü belirtildi.

'BENİM İSMİM KARIŞIRSA...'

Telefon incelemesine yansıyan WhatsApp yazışmalarında Haluk Levent’e ait olduğu değerlendirilen hesaptan gönderilen bazı mesajlar da soruşturma dosyasına girdi. Yazışmalarda Eke’ye, “Fatih selam, sana verdiğim çek listesini atar mısın? Bazılarının günleri yaklaştı” mesajının gönderildiği görüldü.

Aynı yazışmalarda, Fatih Eke'nin “Bak benim de ismim karışırsa her şey çıkmaza girer abi”, “Benim bir kötü niyetim olmaz” ve “En azından bir şekilde konuşalım” şeklindeki ifadelerin de yer aldı. Söz konusu mesajlar, soruşturma makamlarınca çekler, kripto para projesi ve para trafiği bakımından dikkat çeken unsurlar arasında değerlendirildi.

'YELİZ’LE KİM ALIŞVERİŞ YAPIYORSA HERKES SIKINTIDA'

İfade tutanağında Haluk Levent’e ait olduğu değerlendirilen hesaptan gönderilen bir başka mesajlaşma bölümüne de yer verildi. Soruşturma birimlerince Fatih Eke’ye, yazışmalarda geçen şu mesaj soruldu:

“O okulun ..... Fatih. Şu anda Yeliz’le kim alışveriş yapıyorsa, kime para girdi çıktı olmuşsa herkes o biçim sıkıntıda.” Eke, mesajlarda söz edilen okulun, daha önce ifadesinde anlattığı ve Ahbap için yapılması planlanan Nigella Sörf Merkezi olduğunu söyledi. Mesajlarda “yürüdüğü” belirtilen projenin ise Haluk Levent’e sattığını ve daha sonra “HLK” adını aldığını söylediği Nigella Chain projesi olduğunu ifade etti.

YELİZ KAYA ÜZERİNDEN 30 MİLYONLUK PARA

Fatih Eke’ye, Mali Suçları Araştırma Kurulu hesap hareketlerinde tespit edilen Yeliz Kaya bağlantılı para transferleri de soruldu. İfade tutanağına göre Yeliz Kaya’ya ait hesaplardan Fatih Eke’nin hesaplarına, 17 Aralık 2024 ile 4 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen 32 işlemde toplam 30 milyon 646 bin 700 TL para gönderildiği tespit edildi.

Eke’nin hesaplarından şahıs hesaplarına ise aynı tarih aralığında beş işlemle toplam 4 milyon 150 bin TL para çıkışı yapıldığı belirtildi. Eke, Yeliz Kaya’yı Haluk Levent’in yardımcısı ve muhasebecisi olarak bildiğini söyledi. Nigella Chain markasının devri nedeniyle alacağı olan ödemelerin Yeliz Kaya üzerinden kendisine gönderildiğini ifade etti. Kendi hesabından çıkan paraların ise Haluk Levent’in reklam yüzü olması nedeniyle gönderildiğini savunan Eke, söz konusu paraları Levent’in talimatıyla Yeliz Kaya’ya gönderdiğini öne sürdü.

KARDEŞİNİN HESABINA 27 MİLYON 105 BİN TL GÖNDERİLDİ

Dosyada incelenen bir diğer başlık ise Fatih Eke’nin kardeşi Emine Eke adına kullanılan hesaplara yönelik para transferleri oldu. MASAK kayıtlarına göre Yeliz Kaya’ya ait hesaplardan Emine Eke’nin hesaplarına, 22 Şubat 2025 ile 22 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen 87 işlemde toplam 27 milyon 105 bin TL para girişi yapıldığı tespit edildi.

Aynı tarihler arasında Emine Eke’nin hesaplarından Yeliz Kaya’nın hesaplarına ise iki işlemde toplam 1 milyon 200 bin TL gönderildiği belirlendi. Fatih Eke, kendi hesaplarında vergi borcu, icra ve haciz işlemleri nedeniyle bloke bulunduğunu, bu nedenle bir süre kardeşi Emine Eke’nin hesabını kullandığını söyledi. Eke, söz konusu para transferlerinin de Haluk Levent ile gerçekleştirdiği Nigella Chain satışından kaynaklandığını savundu.

ALPER ÇELİK ADINA GÖNDERİLEN HESAP BİLGİLERİ SORULDU

Telefon incelemesinde, “Haluk Levent 2” kullanıcı adıyla kayıtlı hesap üzerinden Fatih Eke’ye VakıfBank’a ait ve Alper Çelik adına olduğu belirtilen banka hesap bilgilerinin gönderildiği de tespit edildi. Soruşturma birimleri, yazışmalarda geçen çeklerin ve para transferlerinin hangi işleme dayandığını Eke’ye sordu. Eke, Alper Çelik’i tanımadığını ve aralarında herhangi bir ilişki bulunmadığını savundu. Görüşmelerde geçen çeklerin ve para transferlerinin yine Nigella Chain projesinin satış süreciyle ilgili olduğunu söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi