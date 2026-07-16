Ahbap Soruşturması Genişliyor: Haluk Levent'in Kardeşi Berkant Acil Dahil 4 Tutuklama Daha

Ahbap soruşturmasında gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Aralarında Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de bulunduğu 4 kişi tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri kararı verildi.

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Ahbap Soruşturması Genişliyor: Haluk Levent'in Kardeşi Berkant Acil Dahil 4 Tutuklama Daha
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden bir kısmının, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

6 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Gün içerisinde jandarmadaki işlemleri tamamlanan 1 şüpheli ile adliyeye sevk edilen toplam 12 zanlı savcılıkta ifade verdi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüphelilerden Arif Sevik, Berk Ulu, Berkant Acil, Erkin Köse, M. Sait Köse ve Mert Ulu tutuklama, Alev Tohumcu, Batuhan Coşkundeniz, Ceyda Köse, Çiğdem Acil, Gözde Aktı ve Sedat Konca ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

LEVENT'İN KARDEŞİ BERKANT ACİL DE TUTUKLANDI

Şüphelilerden Arif Sevik, Berkant Acil, Erkin Köse ile M. Sait Köse çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.

Gözaltında bulunan 5 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Ayrıca soruşturma kapsamında, derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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