Ahbap Kurucusu Savcılıkta Para Trafiğini Tek Tek Anlattı: Oklar Haluk Levent'e Çevrildi

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Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı Emrah Gödeliner'in savcılık ifadesi ortaya çıktı.

'ETKİN PİŞMANLIK' İSTEMEDİ

Gödeliner, savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirterek, "Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Ancak tüm bildiklerimi samimi ve doğru şekilde anlatacağım" dedi.

'2021 YILINDA YÖNETİM KURULUNDAN AYRILDIM'

Ahbap Derneği'nin ilk kurucularından biri olduğunu belirten Gödeliner, 2021 yılında yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını söyledi.

'LEVENT'İN TALEBİYLE SİGORTAM DEVAM ETTİ'

Gödeliner, ayrılmasına rağmen sigortasının Haluk Levent'in talebiyle dernek üzerinden devam ettiğini öne sürerek, "Derneğin banka hesaplarını hiçbir zaman ben kullanmadım. Bu hesaplarda herhangi bir yetkim yoktu" ifadelerini kullandı.

BÜTÜN PARA TRANSFERLERİ İÇİN HALUK LEVENT'İ İŞARET ETTİ

Dosyada yer alan Zafer Yay ile yaklaşık 375 milyon liralık para hareketine ilişkin soruya cevap veren Gödeliner, söz konusu işlemlerin Haluk Levent adına gerçekleştirildiğini iddia etti.

Gödeliner, "Bu paralar Haluk Levent adına hesabıma girip çıktı. Paraların kaynağını ve nerelerde kullanıldığını bilmiyorum. Sürekli borç-alacak transferleri şeklinde işlem yapılıyordu" dedi.

Savcılık ifadesinde, Ece Güner ile yaklaşık 47 milyon liralık, Haluk Levent'in asistanı olduğu belirtilen Yeliz Kaya ile ise yaklaşık 209 milyon liralık para trafiğine ilişkin de açıklamalarda bulunan Gödeliner, bu işlemlerin de Haluk Levent'ten kaynaklandığını öne sürdü.

KRİPTO PARA PROJESİNİN ZARARI İÇİN ÖDEME

Gödeliner, bazı transferlerin Risus A.Ş.'nin maaş ödemeleri için yapıldığını, bir bölümünün ise Haluk Levent'in reklamında yer aldığı kripto para projesi nedeniyle zarar eden yatırımcılara ödeme amacıyla gerçekleştirilmeye çalışıldığını iddia etti.

'MALİ PROFOLİM LEVENT YÜZÜNDEN YÜKSEK'

Hesaplarındaki yüksek hacimli para hareketlerine ilişkin de açıklama yapan Gödeliner, mali profilinin yüksek görünmesinin sebebinin banka hesaplarının Haluk Levent adına kullanılması olduğunu ileri sürdü.

Gödeliner, Ahbap açıklamasıyla gönderilen bazı paraların aslında derneğe değil, Haluk Levent'e borç olarak gönderildiğinin denetim sırasında göndericiler tarafından ifade edildiğini iddia etti.

DEKONT İDDİASI VE 1 MİLYON DOLARLIK ÖDEME

İfadesinde, 17 bin dolarlık bir dekontun 117 bin dolara çevrilmesinin istendiğine ilişkin iddiaya da değinen Gödeliner, söz konusu işlemi hatırlamadığını ve gerekli programın kendisinde bulunmadığını söyledi.

Volkan Biçer'den alınan 1 milyon dolarlık ödemenin de Ahbap Derneği'ne değil, Haluk Levent'e gönderildiğini öne süren Gödeliner, bu paranın daha sonra iade edildiğini savundu.

'HERHANGİ BİR ÇIKAR SAĞLAMADIM'

İfadesinin sonunda Ahbap Derneği üzerinden herhangi bir maddi ya da manevi çıkar sağlamadığını öne süren Gödeliner, soruşturmaya ilişkin iddialarını destekleyen dijital materyalleri avukatları aracılığıyla dosyaya sunacağını söyledi.

Kaynak: İHA