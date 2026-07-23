Ahbap Dosyasında Ünlüler Kıskacı: Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya... 6 İsim Hakkında İfade Kararı

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin şahsi hesaplarına aktarıldığı" iddiasıyla yürütülen dev yolsuzluk soruşturmasında, Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar ve Hazal Kaya'nın da aralarında bulunduğu kamuoyunun yakından tanıdığı 6 isim daha ifadeye çağrıldı.

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Ahbap Dosyasında Ünlüler Kıskacı: Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya... 6 İsim Hakkında İfade Kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran 'Ahbap Derneği' soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi.

Dernek kurucusu Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 28 kişinin tutuklandığı dosya kapsamında savcılık; Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Fatih Koparan, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses’i ifadeye çağırdı.

DAHA ÖNCE 4 İSİM İFADE VERMİŞTİ

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada medya ve sanat dünyasından isimlerin beyanlarına başvurulmaya devam ediliyor.

Dosyanın daha önceki aşamalarında ifadeye çağrılan ünlü sunucu ve gazeteciler Öykü Serter, Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'na ifade vermişti. Son kararla birlikte adliyeye davet edilen isim sayısı daha da arttı.

MASAK RAPORU VE BAHİS DETAYI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

54 GÖZALTI, 28 TUTUKLAMA

Mali polisin düzenlediği operasyon kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden, aralarında sanatçı Haluk Levent ve sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 kişi sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin kurumsal hesapları ile suça karıştığı tespit edilen şüphelilerin tüm menkul ve gayrimenkul mal varlıklarına el koymuştu. Soruşturma derinleşerek sürüyor.

Kaynak: AA

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