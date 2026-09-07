Ahbap Dosyasında 5. Dalga Operasyon: Tek Seferde 500 Milyon TL Nakit Çekilmiş, Yardım Malzemeleri Depoda Çürütülmüş

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6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toplanan insani yardımlar ve bağışlara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada devasa bir operasyonun düğmesine basıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların iyi niyet ve dayanışma duygularını suistimal etmeye yönelik girişimlere müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20 ilde eş zamanlı 5. dalga operasyonun başlatıldığını duyurdu.

TEK SEFERDE 500 MİLYON TL NAKİT ÇEKİLMİŞ

İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin itirafları doğrultusunda hazırlanan mali tabloda dudak uçuklatan rakamlar yer aldı.

Müfettişlerin tespitlerine göre; 6 Şubat–31 Aralık 2023 tarihleri arasında Ahbap Derneği bünyesinde 4,3 milyar TL bağış toplandı. Bu paranın 4,2 milyar TL'sinin kasadan çıkışının yapıldığı, ancak 950 milyon TL'sinin doğrudan nakit olarak çekildiği ve bu gizemli çekimlerden birinin tek seferde tam 500 milyon TL olduğu belirlendi.

1,7 MİLYAR TL ŞİRKETLERE AKTARILDI

Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, toplanan deprem paralarından 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 TL transfer edildiğini saptadı.

Yapılan harcama kalemleri incelendiğinde; bazı yüksek tutarlı ödemelerin karşılığında hiçbir mal veya hizmet alımı gerçekleştirilmediği, nakliye işlemlerinden şahsi menfaat sağlandığı ve deprem bölgesindeki kamu kurumlarına teslim edilen yardımların faturalarda belirtilenden eksik gönderildiği netleşti.

53 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Bu tespitler üzerine 53 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon başlatılırken, transfer yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetleri de mercek altına alındı.

İZMİT'TEKİ DEPOLARDAN ÇADIR VE TIBBİ MALZEME FIŞKIRDI

İzmit’teki bazı lojistik depolara düzenlenen baskınlarda; afet döneminde depremzedelerin kullanımı için bağış paralarıyla temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye seti ve çeşitli acil yardım malzemesinin hiç kullanılmadan, kutularıyla saklandığı ortaya çıkarıldı.

Söz konusu malzemelerin acilen gerçek hak sahiplerine ulaştırılması için adli ve idari işlemler başlatıldı.

'HUKUK DEVLETİNİN TÜM İMKANLARI KULLANILACAK'

Süreci yakından takip eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde dayanışma ruhunun istismar edilmesine asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

Bakan Gürlek, "Milletimizin yaşadığı büyük acıyı ve bağışları kişisel menfaate dönüştürmeye yönelik hiçbir girişime müsamaha göstermiyoruz. Soruşturmayı büyük bir hassasiyetle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve emniyetimize teşekkür ediyorum. Hukuk devletinin tüm imkanlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

6 Şubat depremlerinde milletimizin yaşadığı büyük acıyı, vatandaşlarımızın dayanışma duygusunu ve depremzedelerimiz için yapılan bağışları kişisel menfaate dönüştürmeye yönelik hiçbir girişime müsamaha göstermiyoruz.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Ahbap… — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 7, 2026

Kaynak: Haber Merkezi