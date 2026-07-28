Ahbap Derneği Soruşturmasında Gülben Ergen İfade Vermek İçin Adliyeye Geldi

Ahbap Derneği soruşturmasında ifade vermek için adliyeye gelen sanatçı Gülben Ergen, "İyilikten maraz doğar. Çok üzgünüm çok kırgınım" açıklamasında bulundu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma sürüyor.

5 İSİM DAHA İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturma kapsamında Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ile Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı. Mahsun Kırmızıgül ile Feyza Altun, dün İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcılıkta ifadelerini verdi.

İfadeye çağrılan Öykü Serter, Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Fatih Portakal, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses ve Fatih Altaylı da İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade vermişti.

'İYİLİKTEN MARAZ DOĞAR'

Ahbap Derneği Soruşturmasında Gülben Ergen İfade Vermek İçin Adliyeye Geldi - Resim : 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneğine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Şarkıcı Gülben Ergen de bugün ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Gülben Ergen girişte gazetecilere, "İyilikten maraz doğar. Herkes gibi ben de çok üzgünüm. Ben de kendimi mağdur hissediyorum bağış yaptığım için. Çok üzgünüm ve çok kırgınım" dedi.

Kaynak: DHA

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