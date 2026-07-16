Ahbap Derneği Soruşturmasında Başsavcılıktan Bilirkişi Kararı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından kamuoyunda sıkça tartışılan bağışların akıbetine yönelik resmi bir adım attı. Başsavcılık, sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği bünyesinde toplanan yardımların harcanma süreçlerine ilişkin iddiaları tüm yönleriyle aydınlatmak için kapsamlı bir inceleme başlattı.

BİLİRKİŞİ HEYETİ KURULDU

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, toplanan devasa bütçeli bağış ve yardımların belirlenen amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı, harcamaların mevzuata uygun yapılıp yapılmadığı mercek altına alınıyor. Maddi gerçeğin hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması amacıyla, alanında uzman isimlerden oluşan özel bir bilirkişi heyeti kurulmasına karar verildi.

BANKA HESAPLARI, ŞİRKET TRANSFERLERİ...

Görevlendirilen bilirkişi heyeti, derneğin deprem dönemine ve sonrasına ait tüm finansal hareketleri tarayacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, adli sürecin tamamen hukuki zeminlerde yürütüleceğinin altını çizerek yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bilirkişi heyeti tarafından; bağışların toplanması, aktarılması ve harcanmasına ilişkin tüm mali kayıtlar, banka hesap hareketleri, ilgili kişi ve şirketler arasındaki para transferleri ile soruşturma kapsamında elde edilen tüm bilgi ve belgeler incelenerek ayrıntılı rapor hazırlanacaktır. Soruşturma; hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi esas alınarak, yalnızca somut bilgi, belge ve deliller doğrultusunda sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Haber Merkezi