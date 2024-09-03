Ağustos Ayında 33 Kadın Katledildi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), 2024 ağustos ayı raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, Türkiye'de bir ayda 33 kadın katledildi; 24 şüpheli kadın ölümü meydana geldi. Ağustos ayında 33 kadından 9’u boşanmak istediği; barışmayı, evlenmeyi ve ilişkiyi reddettiği için öldürüldü. 2’si ekonomik bahanelerle, 4’ü annelerinin boşanmak istemesi bahanesiyle öldürüldü.

FAİL EVLİ OLDUKLARI ERKEKLER

Ağustos ayında öldürülen 33 kadının 10’u evli olduğu erkek, 7’si birlikte olduğu erkek, 6’sı babası, 3’ü tanıdığı biri, 2’si akrabası, 2’si oğlu, 1’i eskiden evli olduğu erkek, 1’i eskiden birlikte olduğu erkek, 1’i kardeşi tarafından öldürülmüştür. Bu ay kadınların yüzde 30’u evli olduğu erkek tarafından öldürüldü. 18’inin ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.

ÇOĞU EVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Kadınların 12’si evinde, 8’i sokakta, 5’i ıssız bir yerde, 3’ü su ve kenarında, 2’si arabada, 1’i işyerinde öldürülmüştür. 2 kadının öldürüldüğü yer tespit edilememiştir. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 36’sı evlerinde öldürüldü.