Ağrı Dağı'nda Kaybolan 2 Kişi Aranıyor

Ağrı Dağı'na tırmanış yaparken zirveye yakın noktada 2 kişi kayboldu. Ekiplerin arama kurtarma çalışması sürüyor.

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Ağrı Dağı'nda Kaybolan 2 Kişi Aranıyor

Ağrı Dağı'nda kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Doğubayazıt ilçesinde bulunan 5 bin 137 rakımla Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na dün tırmanış yapan bir gruptan olumsuz hava koşullarında kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Yerli rehberlerden 2 kişi, sabah saatlerinde zirveye yakın bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlarken, Van AFAD'dan sevk edilen 10 kişilik dağcı grubu ile Ağrı AFAD'dan 4 kişilik ekip, 3 bin 200 rakımdan zirveye tırmanışa geçti.

Ekiplerin, biri kadın 2 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını arama kurtarma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

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