Ağrı Dağı'nda Kar Şöleni: Beyaza Büründü

Ağrı Dağı, bölgede etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Dağın karla kaplı hali, ortaya güzel görüntüler çıkardı.

Ağrı Dağı'nda Kar Şöleni: Beyaza Büründü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Ağrı Dağı, bölgede etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Sahip olduğu 5 bin 137 rakımla yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Çevresini kaplayan bulutların dağılmasıyla dağın büyük bir bölümünün kar örtüsüyle kaplandığı gözlendi.

Dağın karla kaplı hali, ortaya güzel görüntüler çıkardı.

Kaynak: AA

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