Ağır Hasarlı Gemi İçin Operasyon: İstanbul Boğazı Kapatıldı

Ukrayna İHA'larının saldırısında ağır hasar gören yük gemisi için kurtarma operasyonu başlatıldı. Gemi, römorkörler eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçirilirken gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu.

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Ağır Hasarlı Gemi İçin Operasyon: İstanbul Boğazı Kapatıldı
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Karadeniz'de Ukrayna İHA'larının saldırısına uğrayarak ağır hasar gören Belize bayraklı M/V New Victory adlı dökme yük gemisi için kurtarma operasyonu başlatıldı. 4 Temmuz gecesi gerçekleşen saldırıda geminin köprü üstü ağır hasar gördü, kaptanı yaralandı ve geminin makinesi devre dışı kaldı.

169,5 metre uzunluğundaki dökme yük gemisi, bugün saat 14.00'te Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı Kurtarma 9, Kurtarma 12 ve Nazım Tur römorkörleri eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçirilerek tersaneye götürülmeye başlandı. Kurtarma operasyonu nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındı.

Kaynak: AA

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