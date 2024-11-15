Ağır hasarlı Bina Tazyikli Suyla Yıkıldı: Anbean Kaydedildi

Malatya'da ağır hasarlı binanın yıkımında faciadan dönüldü. Bina, toz olmaması için tazyikli su sıkıldığı sırada yıkıldı. O anlar kameralarda...

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıkıma yol açtığı Malatya'da, Niyazi Mısri Mahallesi'nde ağır hasarlı 3 katlı binanın yıkılması kararlaştırıldı. Ekiplerin iş makineleri ile kolonlarını zayıflattığı bina, daha sonra görevlilerin toz olmaması için tazyikli su sıktığı sırada aniden yıkıldı.

Yıkım anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kentte ağır hasarlı binaların yüzde 95'inin yıkımının tamamlandığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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