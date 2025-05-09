Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Balkondan Atlamıştı... Adliyedeki 'Yasak Aşk' Skandalında Yeni Gelişme

Ankara Adliyesi’nde görev yapan bir Cumhuriyet Savcısı ile aynı adliyede çalışan kadın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı arasındaki yasak ilişki, yargı camiasında büyük yankı uyandırmıştı.

PANİKLEYİP BALKONDAN ATLADI

Ankara Cumhuriyet Savcısı H.C., o dönemde evli olmasına rağmen aynı adliyede görev yapan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Y.G. ile evinde buluştu. Bu sırada H.C.’nin eşi Yargıtay Tetkik Hâkimi N.D. eve geldi. Olay sırasında panikleyen kadın mahkeme başkanının balkondan atladığı, ağır yaralanarak hastanede uzun süre tedavi gördüğü öğrenildi.

Skandalın ardından Cumhuriyet Savcısı, önce Şanlıurfa Adliyesi’ne görevlendirildi, daha sonra ise geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

'SAHTE SENET' İDDİASI

Olay sadece yasak ilişki iddialarıyla sınırlı kalmadı. İddiaya göre, savcı ile hâkim eşi arasında yapılan boşanma protokolünde, savcının 3 milyon TL tazminatı taksitle ödemesi ve bir aracı en geç iki gün içinde eşine devretmesi kararlaştırıldı. Ancak savcının bu yükümlülüklerini yerine getirmediği ileri sürüldü. Ayrıca savcının eşini kendisine 4 milyon 500 bin lira borçlu gibi göstererek sahte senet düzenlediği ve bu senede dayanarak icra takibi başlattığı iddia edildi.

HSK'DAN 'YER DEĞİŞTİRME' CEZASI

Boşanmanın ardından Şanlıurfa’ya atanan ve bir süre sonra görevine geri dönen savcıyla ilgili olarak Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi yeni bir disiplin cezası verdi. Bu cezanın ardından savcının başka bir adliyeye yeniden atanmasının gündemde olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi