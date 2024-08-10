Ağaçta Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı
Ağaçta kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Beslenen yavru kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Hatay’da çıktığı ağaçtan inemeyen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Kumlu İlçe Tarım Müdürlüğü’nün bahçesindeki ağaçta mahsur kalan yavru kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler kediyi mahsur kaldığı yerden merdiven yardımıyla kurtardı. Beslenen yavru kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: İHA