Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Sarıldığı İtfaiyeci Dakikalarca Bırakamadı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, bir ağacın üzerinde mahsur kalan sokak kedisi kendisini kurtaran itfaiye ekibine dakikalarca sarılarak kucağından inmedi. O anlar görenleri duygulandırdı.

Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Sarıldığı İtfaiyeci Dakikalarca Bırakamadı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Yeni Siteler Mahallesi’nde öğle saatlerinde bir kedi ağaçta mahsur kaldı. Kedinin miyavlamasına sessiz kalmayan mahalleli itfaiye ekiplerini çağırdı.

Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Sarıldığı İtfaiyeci Dakikalarca Bırakamadı - Resim : 1

İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kedi için seferber olan itfaiyeciler, 20 metre uzunluğundaki çam ağacına merdivenle tırmanıp yarım saatlik çalışmayla kediyi kurtardı.

Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Sarıldığı İtfaiyeci Dakikalarca Bırakamadı - Resim : 2

Kediyi kucağına alarak aşağı indiren itfaiyeci kendisini duygulandıran bir an yaşadı. Korkan kedi itfaiyecinin kucağından uzun bir süre inmek istedi. Kurtarılan kedinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Sarıldığı İtfaiyeci Dakikalarca Bırakamadı - Resim : 3

Kaynak: DHA

Skuter Sürücüsü, TIR ile Bariyer Arasında Sıkıştı Skuter Sürücüsü, TIR ile Bariyer Arasında Sıkıştı
Mansur Yavaş’tan İktidara Tepki: Asla İzin Vermeyeceğiz Mansur Yavaş’tan İktidara Tepki: Asla İzin Vermeyeceğiz
Tencereye 2 Damla Damlatın Yeter : Kuru Fasulye Dağılmıyor Tencereye 2 Damla Damlatın Yeter : Kuru Fasulye Dağılmıyor
NOW TV'de Beklenmedik Gelişme! Selçuk Tepeli Herkesi Üzdü NOW TV'de Beklenmedik Gelişme! Selçuk Tepeli Herkesi Üzdü