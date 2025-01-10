Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Sarıldığı İtfaiyeci Dakikalarca Bırakamadı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Yeni Siteler Mahallesi’nde öğle saatlerinde bir kedi ağaçta mahsur kaldı. Kedinin miyavlamasına sessiz kalmayan mahalleli itfaiye ekiplerini çağırdı.

İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kedi için seferber olan itfaiyeciler, 20 metre uzunluğundaki çam ağacına merdivenle tırmanıp yarım saatlik çalışmayla kediyi kurtardı.

Kediyi kucağına alarak aşağı indiren itfaiyeci kendisini duygulandıran bir an yaşadı. Korkan kedi itfaiyecinin kucağından uzun bir süre inmek istedi. Kurtarılan kedinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA