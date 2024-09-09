Ağaçların Dalları Taşıyamadı: Yıllar Sonra Gelen Rekor Hasat Çiftçinin Yüzünü Güldürdü

Kahramanmaraş ve Çağlayancerit ekonomisine sağladığı katkılardan dolayı ‘Yeşil Altın' olarak nitelendirilen cevizin hasadı uzun bir sopa yardımıyla yapılıyor. Bu yıl 30 bin dekarlık alanda 12 bin ton rekolte sağlanan Çağlayancerit Cevizi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da üreticilerin yüzünü güldürdü.



El emeği ile toplanan cevizler, daha sonra ilçedeki Çağlayancerit Ceviz İşleme ve Paketleme tesislerine gönderilerek paketlendikten sonra hem iç piyasaya hem de Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

Kaynak: İHA