Ağaçların Dalları Bile Taşıyamadı: Rekor Kıran Hasadı Çiftçiler Yerlerden Topladı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 'yeşil altın' olarak nitelendirilen antep fıstığında son yılların en yüksek rekoltesi bekleniyor. Yılın ilk hasadında çiftçiler, ağaçlardan dolup taşan fıstıkları yerlerden toplarken, yaşanan bolluk üreticinin yüzünü güldürdü.

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Ağaçların Dalları Bile Taşıyamadı: Rekor Kıran Hasadı Çiftçiler Yerlerden Topladı - Resim: 1

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 'yeşil altın' olarak nitelendirilen, adıyla özdeşleştiği Gaziantep'te son yılların en yüksek rekoltesi beklenen Antep fıstığının ilk mahsulü olan baklavalık boz fıstığın hasadı başladı. Gün ışığıyla fıstık tarlalarına giden işçiler, gün batımına kadar 40 derecelik sıcağa rağmen damakları lezzetlendiren baklavalık boz Antep fıstığını hasat ediyor.

SON YILLARIN EN YÜKSEK REKOLTESİ

Türkiye'de fıstık üretiminin yaklaşık yüzde 90'ının karşılandığı Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde havaların iyice ısınmasının ardından çiftçileri hasat telaşı sardı. Başta Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa olmak üzere Türkiye'nin 50'yi aşkın ilinde üretilen Antep fıstığında son yılların en yüksek rekoltesi beklenirken Antep fıstığının adıyla özdeşleştiği Gaziantep'te de ilk mahsul olan baklavalık 'boz fıstık' hasadı başladı. Gastronomi şehri Gaziantep'in coğrafi işaret tescilli ürünü olan Antep fıstığında, baklavalık boz fıstığın toplanmasıyla başlayan hasat, kırmızı ben hasadı ile devam edecek.

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