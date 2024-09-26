Ağaçlardan Özenle Hasadı Yapılıyor! Kilosu Tam 12 Bin Liraya Satılıyor
İzmir’in Çeşme ilçesi, asırlık sakız ağaçlarıyla dikkat çekiyor ve bu yılki sakız hasadı büyük bir heyecanla başladı. Yunanistan’ın Sakız Adası ile rekabet eden ilçe, ürettiği coğrafi işaretli sakızları gıda ve kozmetik gibi birçok alanda kullanıma sunuyor. Toplanan sakızların kilogramı 12 bin TL’den satışa çıkarken, üretimi artırmak için yoğun çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: İHA
Sakız ağaçlarının giderek yaygınlaştığı Çeşme’de, üreticiler 200 bin adet sakız fidanını toprakla buluşturmayı hedefliyor. Üreticiler, Yunanistan’ın ünlü Sakız Adası’nı geride bırakarak, dünyanın en büyük sakız üretim merkezlerinden biri olmayı planlıyor. Çeşme’de bu yıl ortalama 100 kilogram sakız toplandı ve bu değerli ürün, ilaç, kozmetik ve boya sanayi başta olmak üzere çeşitli sektörlerde kullanılıyor.
Çeşme’de 30 yıldır sakız üretimi yapan İbrahim Topal, sadece Çeşme’nin değil tüm Türkiye’nin sakız ihtiyacını karşılamayı amaçladıklarını belirtti. Yunanistan’dan her yıl 12 ton sakız ithal edildiğini vurgulayan Topal, yapılacak ağaçlandırma seferberliği ile bu ihtiyacın yerli üretimle karşılanabileceğini söyledi. Topal, “Biz yılda 15-20 bin, 25 bin adet sakız fidanı üretebiliriz ve bunu milli bir seferberlik haline getirmek istiyoruz” dedi.
Topal, sakızın sadece gastronomi değil, ilaç ve kozmetik sanayisinde de stratejik bir ürün olduğunu belirtti. Çeşme ve çevresindeki alanın Sakız Adası’ndan çok daha geniş olduğunu vurgulayan Topal, “Sakızın yetişme potansiyeli olarak Sakız Adası’ndan en az 5 kat daha fazla bir alana sahibiz. Biz bu potansiyeli değerlendirerek Çeşme’yi sakızla turizmin ve tarımın baş aktörü yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Sakız üretiminin artırılması ve geniş alanlara yayılmasıyla birlikte, Çeşme’nin hem tarım hem de turizmde öncü bir rol üstlenmesi hedefleniyor.