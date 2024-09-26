Ağaçlardan Özenle Hasadı Yapılıyor! Kilosu Tam 12 Bin Liraya Satılıyor

Topal, sakızın sadece gastronomi değil, ilaç ve kozmetik sanayisinde de stratejik bir ürün olduğunu belirtti. Çeşme ve çevresindeki alanın Sakız Adası’ndan çok daha geniş olduğunu vurgulayan Topal, “Sakızın yetişme potansiyeli olarak Sakız Adası’ndan en az 5 kat daha fazla bir alana sahibiz. Biz bu potansiyeli değerlendirerek Çeşme’yi sakızla turizmin ve tarımın baş aktörü yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sakız üretiminin artırılması ve geniş alanlara yayılmasıyla birlikte, Çeşme’nin hem tarım hem de turizmde öncü bir rol üstlenmesi hedefleniyor.