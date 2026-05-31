Ağabeyden Kardeşine Kanlı Pusu: 1 Ölü 2 Yaralı

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Çukurdere Mahallesi'nde Z.Ş., iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşinin içinde olduğu araca silahlı saldırı düzenledi.

AĞABEYDEN KARDEŞE KANLI PUSU

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Hüseyin Şenol'un hayatını kaybettiği, eşi Seçim Şenol'un ise ağır yaralandığını belirledi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Hüseyin Şenol'un cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

AĞABEY DAHİL 4 GÖZALTI

Yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Aralarında Hüseyin Şenol’un ağabeyi Z.Ş.’nin de (59) olduğu şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA-İHA