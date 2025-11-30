Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var
Kaza, Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ Murat Turizm'e ait yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralandı.

Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar Trafik kazası
