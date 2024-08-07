Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Afyonkarahisar’da otomobille elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Kütüphane Kavşağı’nda trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenmeyen 03 LK 908 plakalı otomobil kavşakta A.Ö.’nün kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı.

Kazada motosikletten fırlayarak yola düşen A.Ö., yaralandı. Yaralanan şahıs çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar hastaneye kaldırıldı. Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan A.Ö.’nün durumunun ciddi olduğu belirtildi. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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